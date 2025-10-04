Il Premio Costruttori di Ponti nel nome di padre Dall’Oglio | Ai giovani | siate voi i nuovi politici cambiate il mondo

Bergamo. “Dico ai giovani, a chi crede nel bene: siate voi i nuovi politici, cambiate il mondo!”. Con queste parole, che guardano al futuro, l’abate padre Jihad Youssef ha ricevuto il premio Molte Fedi “Costruttori di Ponti” 2025 in rappresentanza della comunità monastica di Mar Musa in Siria, alla quale è stato assegnato il premio “per aver testimoniato e praticato con coerenza il dialogo tra le religioni abramitiche. Per aver continuato a credere, anche negli anni della guerra civile, in un futuro di libertà e convivenza per la Siria. Per il lavoro con le comunità locali, le persone povere e sfollate. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

