Il Premio Costruttori di Ponti nel nome di padre Dall’Oglio | Ai giovani | siate voi i nuovi politici cambiate il mondo

Bergamonews.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bergamo.  “Dico ai giovani, a chi crede nel bene: siate voi i nuovi politici, cambiate il mondo!”. Con queste parole, che guardano al futuro, l’abate  padre Jihad Youssef  ha ricevuto il premio  Molte Fedi “Costruttori di Ponti” 2025  in rappresentanza della comunità monastica di  Mar Musa  in  Siria, alla quale è stato assegnato il premio “per aver testimoniato e praticato con coerenza il dialogo tra le religioni abramitiche. Per aver continuato a credere, anche negli anni della guerra civile, in un futuro di libertà e convivenza per la Siria. Per il lavoro con le comunità locali, le persone povere e sfollate. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

il premio costruttori di ponti nel nome di padre dall8217oglio ai giovani siate voi i nuovi politici cambiate il mondo

© Bergamonews.it - Il Premio Costruttori di Ponti nel nome di padre Dall’Oglio: “Ai giovani: siate voi i nuovi politici, cambiate il mondo”

In questa notizia si parla di: premio - costruttori

Ad Assisi Premio del Perdono per 'impegno costruttori pace' - È andato alla città di Assisi il "Premio del Perdono 2025", prestigioso riconoscimento assegnato a L'Aquila nell'ambito della Perdonanza Celestiniana che da 731 ... notizie.tiscali.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Premio Costruttori Ponti Nome