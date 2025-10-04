Il precedente L’ultimo successo in casa nerazzurra firmato Dezotti

Se i precedenti fra Inter e Cremonese sorridono ai nerazzurri, è anche vero che le due sole vittorie grigiorosse (tre se si aggiunge un successo ai rigori in Coppa Italia nei quarti di finale della stagione 1986-1987)) valgono tanto perché ottenute a San Siro ed una resta nella memoria storica dei tifosi (non solo quelli grigiorossi) con la doppietta dell’argentino Dezotti che rese triste l’Inter di Suarez. Stagione 1991-1992, la Cremonese di Gustavo Giagnoni è già retrocessa ma il 10 maggio toglie ai nerazzurri la qualificazione europea con il clamoroso 0-2. Fu quella l’ultimo acuto grigiorosso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

