Il precedente L’ultimo successo in casa nerazzurra firmato Dezotti

Sport.quotidiano.net | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Se i precedenti fra Inter e Cremonese sorridono ai nerazzurri, è anche vero che le due sole vittorie grigiorosse (tre se si aggiunge un successo ai rigori in Coppa Italia nei quarti di finale della stagione 1986-1987)) valgono tanto perché ottenute a San Siro ed una resta nella memoria storica dei tifosi (non solo quelli grigiorossi) con la doppietta dell’argentino Dezotti che rese triste l’Inter di Suarez. Stagione 1991-1992, la Cremonese di Gustavo Giagnoni è già retrocessa ma il 10 maggio toglie ai nerazzurri la qualificazione europea con il clamoroso 0-2. Fu quella l’ultimo acuto grigiorosso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

il precedente l8217ultimo successo in casa nerazzurra firmato dezotti

© Sport.quotidiano.net - Il precedente. L’ultimo successo in casa nerazzurra firmato Dezotti

In questa notizia si parla di: precedente - ultimo

Diouf Inter, ecco chi è l’ultimo colpo estivo dei nerazzurri: spunta quel precedente contro la Primavera interista

Jannik Sinner ritrova lo spettro Alexander Bublik agli US Open: ultimo precedente da brividi e l’estate vincente del kazako

La partita del maggio 2024. Il precedente coi biancocelesti. L’ultimo punto in A dei neroverdi

Cerca Video su questo argomento: Precedente L8217ultimo Successo Casa