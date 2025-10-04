Il poliambulatorio mobile arriva a Linosa ecco quando saranno le Giornate della salute
Dopo gli Open Day della scorsa primavera a Lampedusa, l’Asp di Palermo estende il proprio intervento sanitario itinerante a Linosa, dove dall’8 al 10 ottobre si terranno le “Giornate della Salute”, organizzate in collaborazione con l’amministrazione comunale di Lampedusa e Linosa e con il. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
In questa notizia si parla di: poliambulatorio - mobile
La Casa della salute itinerante torna a Castel del Monte dal 23 al 25 settembre 2025. Il poliambulatorio mobile della Asl 1 Abruzzo consentirà ai cittadini, come lo scorso anno, di sottoporsi, gratuitamente e senza prenotazione, a una serie di screening ed esa - facebook.com Vai su Facebook