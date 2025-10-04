Il Pistoia Junior riparte | Obiettivo formazione
"Ripartiamo con la nuova stagione purtroppo sempre con le stesse regole. Il 'liberi tutti' impedisce una sorta di programmazione ed è un regola che penalizza le società medio-piccole come la nostra". Il presidente del Pistoia Basket Junior, Stefano Della Rosa, non mette tempo in mezzo e va dritto al punto in tema di settore giovanile e tutte le problematiche che ci girano intorno. "Mantenere i cartellini per più anni è un'idea ormai svanita e dobbiamo fare di necessità virtù – prosegue Della Rosa –. Dobbiamo cercare di impegnarci tanto nel formare allenatori i quali poi dovranno essere bravi a formare giocatori.
In questa notizia si parla di: pistoia - junior
