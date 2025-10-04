Il piano di Trump e l’Intifada di Landini
L’evento fondamentale per la storia di questi decenni in Medioriente è il “Piano Trump” di pace, presentato alla Conferenza stampa di Washington. Forse “piano di pace” è esagerato. È, quantomeno, un progetto serio per fermare la guerra. I Palestinesi dovranno decidersi a riconoscere il diritto all’esistenza di Israele – finora le loro organizzazioni politico-militari sono nate per distruggerlo – e gli Israeliani dovranno riconoscere una qualche forma di statualità ai Palestinesi, respingendo i deliri integralisti della Destra religiosa, che sogna di un Israele dal Nilo all’Eufrate. I punti del Piano: consegna degli ostaggi, resa totale dei combattenti di Hamas, fine delle operazioni militari israeliane, amministrazione autonoma internazionale e araba della Striscia di Gaza, avvio della costruzione di un’entità statale palestinese, ampio programma di ricostruzione, sostenuto da capitali arabi e internazionali. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
