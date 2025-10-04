Altri 100mila euro da investire in asfalti. Anche se le temperature si stanno abbassando velocemente in questo inizio d’autunno, in giunta vogliono proseguire con il piano degli asfalti. Dopo aver realizzato i lavori in viale Don Minzoni, viale Buozzi, al parcheggio del supermercato Abissinia, ai viali Sciascia, Panzini, Satta e in vari quartieri della città, entro la fine dell’anno l’amministrazione ha in programma altri lavori per andare a intervenire in altre zone e strade dei quartieri. I lavori eseguiti da Geat, per un investimento che si aggira sui 100mila euro, si muovono secondo un piano diffuso in vari punti della città, e proseguiranno con altri interventi di bonifica stradale e ripristino di marciapiedi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il piano asfalti va avanti: l’amministrazione investe altri 100mila euro per sistemare le strade