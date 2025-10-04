Il piano asfalti va avanti | l’amministrazione investe altri 100mila euro per sistemare le strade
Altri 100mila euro da investire in asfalti. Anche se le temperature si stanno abbassando velocemente in questo inizio d’autunno, in giunta vogliono proseguire con il piano degli asfalti. Dopo aver realizzato i lavori in viale Don Minzoni, viale Buozzi, al parcheggio del supermercato Abissinia, ai viali Sciascia, Panzini, Satta e in vari quartieri della città, entro la fine dell’anno l’amministrazione ha in programma altri lavori per andare a intervenire in altre zone e strade dei quartieri. I lavori eseguiti da Geat, per un investimento che si aggira sui 100mila euro, si muovono secondo un piano diffuso in vari punti della città, e proseguiranno con altri interventi di bonifica stradale e ripristino di marciapiedi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: piano - asfalti
Piano asfalti a Pontedera, nuovo cronoprogramma: “Via Leopardi quasi finita”
Proseguono i cantieri, due nuove strade nel piano asfalti 2025: de’ Medici e Caravaggio
Procedono spediti i lavori del Piano asfalti. Operai al lavoro nelle vie Pisacane, Verdi e da Vinci
Nuovi asfalti a Bordighera, Ingenito: "Da corso Europa il cantiere si sposterà in piazza Valgoi" "La Giunta sta definendo in quali aree proseguirà il piano asfalti grazie all'investimento aggiuntivo di 230mila euro", dice il sindaco - facebook.com Vai su Facebook
Piano asfalti, investiti 620mila euro: "Dialogo con i cittadini" - Proseguono a Maranello, in diverse vie della città, i lavori di riasfaltatura e manutenzione stradale, a completamento di un Piano Asfalti 2025 previsto ed illustrato dall’Amministrazione comunale ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it
Piano di rifacimento asfalti, 42 interventi nel centro di Ancona - Presentato il piano di rifacimento asfalti del territorio comunale, già iniziato a marzo, e che si estenderà fino all'autunno 2025: ben 42 interventi sulle strade del centro, delle periferie e nei ... Riporta ansa.it