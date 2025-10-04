Il percorso di transizione di Carly Tommasini | Mio padre non mi ha mai voluta provo compassione per lui Il racconto a Verissimo
Tra gli ospiti di Verissimo - in onda oggi 4 ottobre su Canale 5 - anche Carly Tommasini, modella, content creator, ex concorrente dell'Isola dei Famosi. Tommasini ha raccontato a Silvia Toffanin com'è stato affrontare il percorso di transizione e come si sente ora, finalmente libera di essere la. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: percorso - transizione
