Grandi manifestazioni ovunque ieri, solo in qualche caso un po’ di incidenti, sciopero generale è sempre una bella parola d’ordine, oggi si replica a Roma, e speriamo che non ci siano problemi (che si temono). L’onda di solidarietà per le gesta della Flottiglia si è tinta, com’era prevedibile, di un’invincibile ostilità verso Israele manifestatasi con lo slogan forse principale, «Palestina libera dal fiume al mare», cioè una parola d’ordine che echeggia la linea di Hamas, vale a dire la distruzione dello Stato ebraico, anche se rientrata proprio ieri sera con l’annuncio del rilascio degli ostaggi israeliani vivi e morti, e l’accettazione di gran parte del piano di «pace perenne» di Trump. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Il Pd rincorre la piazza e affoga negli slogan estremisti, mentre Hamas accetta la resa