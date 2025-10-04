Il Pd contro Silvetti | Assessori poco incisivi

"Al brand ‘Grande Ancona’ corrisponde una grande giunta?". A chiederselo è il gruppo consiliare anconetano del Partito Democratico alla luce del post pubblicato sulla sua pagina social e l’intervista rilasciata ieri al Carlino a commento post-elettorale: "Il sindaco Silvetti sente il bisogno di confermare il suo impegno per la città, e chiede fiducia, all’indomani di un voto cittadino che sicuramente non ha promosso la giunta. Nessuno dei tre assessori candidati Andreoli (Lega), Battino e Caucci (Forza Italia, ndr) infatti si è avvicinato all’elezione in consiglio regionale. Sono gli stessi amministratori che ricoprono deleghe anche importanti per il capoluogo, dai servizi sociali alla scuola. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il Pd contro Silvetti: "Assessori poco incisivi"

