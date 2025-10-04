Il patrimonio botanico Oltre 2800 orchidee rare nelle serre di Villa Litta
LAINATE (Milano) Una delle più importanti e spettacolari collezioni di orchidee, a livello nazionale, è custodita all’interno delle Serre Liberty di fine Ottocento nel Parco storico di Villa Visconti Borromeo Litta di Lainate. Grazie alla collaborazione tra il Comune di Lainate e l’ Associazione Lombarda Amatori Orchidee Aps Alao, è stato possibile accogliere e preservare una collezione storica di oltre 2800 esemplari di orchidee rare, appartenuta a uno dei fondatori dell’associazione, oggi scomparso. Un patrimonio botanico unico, che include specie premiate, in molti casi ultratrentennali, alcune delle quali estinte in natura o a grave rischio di scomparsa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
