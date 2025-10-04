Il Parma non punge Sottil segna e regala la prima vittoria al Lecce

il parma non punge sottil segna e regala la prima vittoria al lecce

© Gazzetta.it - Il Parma non punge, Sottil segna e regala la prima vittoria al Lecce

parma punge sottil segnaIl Parma non punge, Sottil segna e regala la prima vittoria al Lecce - Arriva la prima vittoria in campionato per il Lecce e arriva in casa di un Parma che non riesce a far fruttare il buon momento dopo l'impresa col Bologna. Segnala msn.com

