Il nuovo San Siro costerà 1,2 miliardi
2025-10-03 09:32:00 Il web è in trepidazione: Yo Ninter e Milano sono i nuovi proprietari di San Siro. Operazione di acquisto valutata in 197 milioni. All’orizzonte, un nuovo stadio. Moderno, finalmente. Motore economico dei club e della città. Investimenti previsti per il nuovo stadio di 1.200 milioni. Norman Foster comanda il progetto. Concerti, finali di “Champions” . e Eurocup 2032. La città di Milano (Nord Italia) ha scelto di guardare al futuro. Il consiglio comunale ha approvato la vendita delle terre pubbliche in cui si trova lo stadio di Giuseppe Meazza (Nome ufficiale) Dopo anni di negoziati. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
