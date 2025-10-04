Il nuovo Priore degli agostiniani | Con il Papa sono aumentate le vocazioni

Repubblica.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Padre Joseph Farrell, amico personale di Prevost, parla delle sfide del suo Ordine. E lancia un invito al Pontefice: “Venga a giocare a tennis da noi”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

il nuovo priore degli agostiniani con il papa sono aumentate le vocazioni

© Repubblica.it - Il nuovo Priore degli agostiniani: “Con il Papa sono aumentate le vocazioni”

In questa notizia si parla di: nuovo - priore

L’amico del Papa Farrell nuovo priore degli agostiniani

Papa Leone, l'ex priore degli agostiniani Padre Moral Antòn: "Vi racconto io chi è il vero Robert" - Oltre al conclave che ha portato uno di loro sul trono di Pietro per la prima volta, ... Lo riporta iltempo.it

Eletto il nuovo priore degli agostiniani, è l'americano Farrell - Nel pomeriggio, i 73 frati capitolari con diritto di voto, riuniti per il 188esimo Capitolo Generale dell'Ordine di Sant'Agostino, hanno eletto il loro nuovo ... Segnala notizie.tiscali.it

Cerca Video su questo argomento: Nuovo Priore Agostiniani Papa