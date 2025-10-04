Il nuovo Balenciaga reinventa l’antico | Pierpaolo Piccioli al debutto riscopre la leggerezza

Parigi – Nel buio, il battito di un cuore. Nell’aria, la struggente melodia di In this heart di Sineàd O’Connor. Inizia: a Cristóbal Balenciaga, Pierpaolo Piccioli dice di non voler rendere omaggio, ma fa molto di più. Ne applica il metodo. È questo il cuore del suo debutto: non un inchino nostalgico, un attraversamento. “Mi sento dove devo essere. È una riconciliazione. Siamo i nostri ricordi e tutto quello che c’è stato fa parte di quello che sarà. Partire da ciò che è stato e trasformarlo”. Il primo atto è stato andare negli archivi. Lì ha trovato la chiave: dietro la severità architettonica delle linee di Balenciaga, c’era la leggerezza inaudita per il suo tempo: “Un abito Dior pesava quasi nove chili, quello “sacco” di Cristóbal meno di uno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

