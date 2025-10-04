Il nude look in pizzo di Heidi Klum è l'outfit più audace delle sfilate di Parigi

Fanpage.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Heidi Klum e Leni Klum erano allo show di Vetements, alla Paris Fashion Week: abito in pizzo trasparente per la madre e look total black per la figlia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: nude - look

