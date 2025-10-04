Il nome ora c’è Regionali indiscrezioni sulla decisione di Meloni Salvini e Tajani
Il centrodestra sembra ormai vicino a completare il puzzle delle candidature per le prossime regionali. Dopo settimane di trattative e incontri riservati, la coalizione sarebbe pronta a sciogliere due nodi cruciali: la Puglia rappresenta il terreno più delicato. Per settimane il vicepremier Antonio Tajani ha spinto per due ipotesi parallele: il commissario regionale Mauro D’Attis o un profilo civico che rispondesse ai valori di Forza Italia. Parlando della Campania, a guidare la corsa sarà Edmondo Cirielli, viceministro degli Esteri e uomo di punta di Fratelli d’Italia; in Puglia, invece, prende corpo con sempre maggiore forza il nome di Luigi Lobuono, imprenditore ed ex presidente della Fiera del Levante, storicamente vicino a Forza Italia e all’esperienza liberale di Silvio Berlusconi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
In questa notizia si parla di: nome - regionali
Verso le regionali, rebus candidati a sinistra: in Calabria manca il nome. Tridico criptico sui social
Regionali 2025, De Luca a cena con Conte (M5S): si tratta sul nome di Fico
Regionali in Campania, settimana decisiva per il dopo-De Luca: “A breve avremo il nome”
Regionali in Campania. Martusciello (Fi): "Strano che Cirielli faccia, ora, il nome di Jannotti Pecci" #regionali2025 #elezioniregionali2025 #centrodestra #forzaitalia #RegioneCampania #AgendaPolitica https://www.agendapolitica.it/regionali-in-campania-mart - facebook.com Vai su Facebook
REGIONALI IN CAMPANIA. TORNA IL NOME DI MARTUSCIELLO (FI): “SE DOVESSI PERDERE, RESTEREI IN CONSIGLIO REGIONALE” - X Vai su X