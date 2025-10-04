Il nome ora c’è Regionali indiscrezioni sulla decisione di Meloni Salvini e Tajani

Il centrodestra sembra ormai vicino a completare il puzzle delle candidature per le prossime regionali. Dopo settimane di trattative e incontri riservati, la coalizione sarebbe pronta a sciogliere due nodi cruciali: la Puglia rappresenta il terreno più delicato. Per settimane il vicepremier Antonio Tajani ha spinto per due ipotesi parallele: il commissario regionale Mauro D’Attis o un profilo civico che rispondesse ai valori di Forza Italia. Parlando della Campania, a guidare la corsa sarà Edmondo Cirielli, viceministro degli Esteri e uomo di punta di Fratelli d’Italia; in Puglia, invece, prende corpo con sempre maggiore forza il nome di Luigi Lobuono, imprenditore ed ex presidente della Fiera del Levante, storicamente vicino a Forza Italia e all’esperienza liberale di Silvio Berlusconi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it