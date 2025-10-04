Il mondo fa la pace l’Italia fa la sceneggiata A Gaza si tratta in Italia si urla

C’è un paradosso che racconta meglio di ogni analisi la distanza tra la realtà della guerra e la rappresentazione italiana della guerra. A Gaza, dopo mesi di devastazione, si apre finalmente uno spiraglio di pace: Hamas accetta il piano di Trump, Israele ferma i bombardamenti, la diplomazia torna a respirare. E mentre nel Medio Oriente si parla di tregua, in Italia si continua a gridare alla guerra. La distanza non è solo geografica, ma mentale. Lì si tratta, qui si inscena. Lì si decide la vita, qui si recita l’indignazione. Il movimento pro-Palestina, le sigle sindacali, i partiti della sinistra radicale restano fermi su un copione ormai vuoto, fatto di scioperi, cortei, blocchi, e di una retorica che non incide su nulla. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Il mondo fa la pace, l’Italia fa la sceneggiata. A Gaza si tratta, in Italia si urla

Seekînamour può farci far pace con il mondo della moda

Gianni Berrino Mentre il mondo guarda al piano di pace di Trump, Pd e Landini scelgono di opporsi per puro calcolo politico. Noi stiamo dalla parte della pace, delle istituzioni e delle soluzioni, non dei conflitti - facebook.com Vai su Facebook

È bellissimo vedere IL MONDO INTERO chiedere PACE e LIBERTÀ - X Vai su X

Pace, dialogo e cooperazione: il messaggio al mondo di Xi Jinping in occasione del V-Day - "Oggi l'umanità deve nuovamente scegliere tra pace e guerra, dialogo e scontro, cooperazione vantaggiosa per tutti e gioco a somma zero. ilgiornale.it scrive

Xi, 'il mondo deve scegliere tra la pace e la guerra' - Lo ha detto il presidente cinese Xi Jinping nel discorso di apertura della parata militare in occasione della cerimonia per gli ... Scrive ansa.it