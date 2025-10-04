Il miracolo dell' unità | San Francesco torna festa di tutti gli italiani

Una giornata storica, carica di spiritualità, significato civile e un forte appello alla pace. Così Assisi ha celebrato Francesco, patrono d’Italia, di cui ricorrono gli 800 anni dalla morte e dopo l’approvazione della legge che ha sancito il ripristino della festa nazionale.La solenne. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

miracolo unit224 san francescoProietti, San Francesco ha fatto il miracolo di unire tutti - "E' una giornata storica per l'Umbria, per Assisi, per l'Italia perché ufficialmente si sono aperte le celebrazioni dell'ottavo centenario francescano con la straordinaria notizia che San Francesco Pa ... Riporta msn.com

miracolo unit224 san francescoSan Francesco, quella santità del Patrono d'Italia fatta di pace e dialogo fra religioni - Palestina, sarebbe un bel segno se la pace arrivasse nel giorno della festa di San Francesco. Da msn.com

