Il miracolo dell' unità | San Francesco torna festa di tutti gli italiani

Una giornata storica, carica di spiritualità, significato civile e un forte appello alla pace. Così Assisi ha celebrato Francesco, patrono d’Italia, di cui ricorrono gli 800 anni dalla morte e dopo l’approvazione della legge che ha sancito il ripristino della festa nazionale.La solenne. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Festa di San Francesco, Meloni ad Assisi: «Pace si costruisce con ragionevolezza» - di Chiara Fabrizi «La pace, ci ricorda sempre San Francesco, non si materializza quando la si invoca, ma quando si costruisce con impegno, pazienza, mettendo un mattone dopo l’altro, con la forza dell ... umbria24.it scrive

miracolo unit224 san francescoProietti, San Francesco ha fatto il miracolo di unire tutti - "E' una giornata storica per l'Umbria, per Assisi, per l'Italia perché ufficialmente si sono aperte le celebrazioni dell'ottavo centenario francescano con la straordinaria notizia che San Francesco Pa ... Scrive msn.com

