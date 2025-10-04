Il mio omaggio a Pesaro Sereni e i 17 scatti d’autore

L’inaugurazione è oggi, alle ore 18.30, alla Chiesa del Suffragio, in corso XI Settembre. La mostra si chiama " L’opera in sé. Fotografie d’arte e ritratti d’artista dal 1990 al 2024 ", ed è la personale di Michele Alberto Sereni a cura di Roberto Lacarbonara. Alberto Sereni, fotografo pesarese "Questa mostra è un omaggio a Pesaro, alla città in cui vivo e dove sono nato 67 anni fa, e che mi ha sempre accolto e sostenuto; se faccio il mestiere di fotografo è perché il Comune ha creduto in me - ha esordito ieri mattina durante la presentazione Michele Alberto Sereni -. Ho costruito il mio percorso in città partendo con una mostra nel 1986 dedicata ad Alessandro Gallucci nel Salone Metaurense di Palazzo Ducale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

