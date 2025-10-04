Il mare l’inquinamento e i volti celebri delle foto di Fabrizio Ferri

La villa è degli anni Quaranta e si affaccia con discrezione sul lato destro della chiesa della Salute a Venezia. Uno spazio minimale reso ancor più essenziale e rarefatto dall’accurato lavoro di restauro portato recentemente a termine dallo studio di progettazione di Piero Lissoni. La villa gode anche della presenza di un ponticello, il più giovane di Venezia, datato 2008. Il restauro ha così permesso di dare corpo e vita a Casa Sanlorenzo, uno spazio culturale trasversale e che ambisce a una continua elaborazione dei suoi ambienti interni, come un discorso potenzialmente sempre in grado di rinnovarsi. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

