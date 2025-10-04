Il Mantova soffre sino all’ultimo minuto di recupero, ma conquista un pareggio di indubbio significato in casa di un Avellino che ha inseguito sino in fondo la vittoria. In occasione della partita della verità, mister Possanzini rimescola un po’ le carte, si affida alla coppia centrale Castellini-Cella, lancia per la prima volta titolare Paoletti e punta sul tridente offensivo Bragantini-Bonfanti-Caprini. I biancoverdi, che fanno delle gare al “Partenio” il loro punto di forza, non si curano più di tanto dei problemi della compagine virgiliana e cercano con determinazione e tenacia il risultato pieno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il Mantova strappa un punto d’oro ad Avellino: Possanzini tira un respiro di sollievo