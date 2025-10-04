Il mandaloriano e grogu rivelano segreti sul galactic starcruiser hotel di disney
Le produzioni di Star Wars continuano ad arricchire il proprio universo attraverso dettagli nascosti e riferimenti che collegano le diverse opere. Recentemente, il trailer di The Mandalorian e Grogu ha svelato un particolare Easter egg che fa riferimento diretto alla legacy del Galactic Starcruiser, l’esperienza immersiva ambientata nell’universo della saga. Questa scoperta rappresenta un collegamento tra la narrazione cinematografica e le iniziative legate al mondo Disney, sottolineando come anche i dettagli più minuti possano avere un forte impatto sulla continuity complessiva. il trailer di the mandalorian e grogu include una pubblicità per l’halcyon. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
