"Sarà una bellissima partita", parola del ‘Maestro’, al secolo Marco Spinosa. Che gioca d’anticipo per noi Forlì-Guidonia Montecelio, match dell’8ª giornata domani (ore 17.30) al ‘Morgagni’. Trentaquattrenne mezzala di gamba, estro e inventiva – attualmente pilastro dell’ Ostiamare, capolista a punteggio pieno del gruppo F di serie D –, Spinosa ha vissuto una stagione e mezza (dal dicembre 2015 al maggio 2017) sull’altalena a Forlì, accumulando 49 gettoni, 2 gol e 4 assist tra D e Lega Pro, e un’annata super (2024-25) al Guidonia Montecelio, sublimata dalla promozione tra i Pro e una finale di Coppa Italia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Il Maestro e la sfida del Morgagni: "Che partita, sarà bellissima"