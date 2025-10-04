Il maestro Beppe Vessicchio smaschera la sinistra | Di Beatrice Venezi parlavano tutti bene poi ha detto per chi votava…

Non è certamente un uomo di destra, anzi, il maestro Beppe Vessicchio, musicista di fama e più volte protagonista del Festival di Sanremo, non fa mistero di non condividere le idee del governo Meloni, ma quando gli viene chiesto un parere sulla gazzarra scatenata dalla sinistra contro Beatrice Venezia, “colpevole” di essere di destra, non ha dubbi su che posizione prendere: “ Prima che si sapesse per chi votava, ne parlavano tutti bene.”, sogghign a, intervistato dalla testata “Open” sulla contestata nomina della direttrice d’orchestra alla Fenice di Venezia. Beppe Vessicchio e la gazzarra della sinistra contro Beatrice Venezi: “Un corto circuito”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Il maestro Beppe Vessicchio smaschera la sinistra: “Di Beatrice Venezi parlavano tutti bene, poi ha detto per chi votava…”

