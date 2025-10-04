Il lusso italiano a prezzi di saldo Crolla in borsa il titolo di Aeffe
Il gruppo che controlla i marchi Alberta Ferretti, Moschino e Pollini ieri ha perso il 43,3%, toccando il minimo storico. La caduta dopo l’annuncio della richiesta di accesso alla composizione negoziata della crisi d’azienda. 🔗 Leggi su Laverita.info
