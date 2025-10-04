Il liceo Leonardo di Giarre scelto per il progetto Spark dall' Università Tor Vergata

Cataniatoday.it | 4 ott 2025

L'I.i.s "Leonardo" di Giarre è coinvolto nel progetto Spark, realizzato all'interno del progetto Pnrr "Changess - creativity and intangibile cultural heritage ", promosso dal Dipartimento di Storia, Patrimonio culturale, Formazione e Società, dell'università Tor Vergata di Roma, che prevede la.

