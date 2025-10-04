Il liceo Leonardo di Giarre scelto per il progetto Spark dall' Università Tor Vergata
L’I.i.s “Leonardo” di Giarre è coinvolto nel progetto Spark, realizzato all'interno del progetto Pnrr "Changess - creativity and intangibile cultural heritage ", promosso dal Dipartimento di Storia, Patrimonio culturale, Formazione e Società, dell’università Tor Vergata di Roma, che prevede la. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
In questa notizia si parla di: liceo - leonardo
Percorso di biomedicina, assegnate sei borse di studio agli studenti più meritevoli del liceo Leonardo Da Vinci
DIciassette ex studenti del liceo scientifico "Leonardo da Vinci" si ritrovano dopo 30 anni
Teatro dell'Efebo, tutto pronto per l'accoglienza degli studenti nuovi iscritti del liceo scientifico Leonardo
26 Settembre 2025 – Anche quest’anno il Liceo Scientifico Leonardo da Vinci ha preso parte alla Notte della Ricerca Biomedica, l’appuntamento organizzato dal Salento Biomedical District e dall’ASL Lecce, che favorisce il dialogo e lo scambio di idee tra s - facebook.com Vai su Facebook