Il liceo artistico di Arese Taglio del nastro e della tela nel segno di Fontana E il cantiere ora fa scuola
Prima il taglio del nastro tradizionale. Poi il taglio della tela alla maniera di Lucio Fontana. Inaugurato ieri mattina ad Arese il nuovo padiglione del liceo artistico Fontana. Dopo almeno un decennio di attesa, lezioni pomeridiane per mancanza di aule adeguate per accogliere tutti gli studenti, malumori e proteste, il liceo (che è sede associata del Russell di Garbagnate milanese) ha finalmente aule e laboratori per tutti. L’intervento è stato realizzato da Città Metropolitana di Milano grazie a un investimento di 1,9 milioni di euro finanziato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
La 19enne di Piobbico, si è diplomata al liceo artistico Scuola del libro di Urbino con 66 su 100, rifiutandosi di sostenere la prova orale all'esame di maturità.
Consiglio Provinciale, approvata variazione di bilancio per liceo artistico di Treviso
Moda e futurismo, due studentesse del liceo artistico San Leucio conquistano il Giappone
? Nicola Corradini Due studentesse del liceo artistico Giulio Romano residenti nel paese hanno riprodotto sul selciato il gioco della campana e altri temi ludico-istruttivi - facebook.com Vai su Facebook
