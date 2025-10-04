il liceo artistico di arese taglio del nastro e della tela nel segno di fontana e il cantiere ora fa scuola

Prima il taglio del nastro tradizionale. Poi il taglio della tela alla maniera di Lucio Fontana. Inaugurato ieri mattina ad Arese il nuovo padiglione del liceo artistico Fontana. Dopo almeno un decennio di attesa, lezioni pomeridiane per mancanza di aule adeguate per accogliere tutti gli studenti, malumori e proteste, il liceo (che è sede associata del Russell di Garbagnate milanese) ha finalmente aule e laboratori per tutti. L’intervento è stato realizzato da Città Metropolitana di Milano grazie a un investimento di 1,9 milioni di euro finanziato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

