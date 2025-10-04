Il lato nascosto di Paul Thomas Anderson | 5 film per riscoprire il regista
Nietzsche avrebbe amato i film di Paul Thomas Anderson, intravedendo nei suoi personaggi degli esseri in transizione: bloccati a metà del guado, non più Scimmie ma non ancora Superuomini. Hanno percorso la strada che va dal verme all’uomo, ma molto c’è ancora in loro del Verme: istinti, vergogna, pulsioni, fallimenti. Tutto ciò che va superato per raggiungere l’Oltreuomo. Ed è proprio in questa incompletezza radicale, in questa lotta tra istinto e redenzione, che il cinema di Anderson trova la sua vera epica. Un’elegia tragica, fatta di inciampi, di tentativi, di desideri destinati a restare irrisolti. 🔗 Leggi su Screenworld.it
In questa notizia si parla di: lato - nascosto
Temptation Island, il lato nascosto del reality: cosa succede davvero a chi lascia il programma prima dei 21 giorni
La verità su joan vassos e chock chapple della golden bachelorette: il lato nascosto che preoccupa
Il lato nascosto del Grande Fratello: Tommaso Franchi e la verità non detta!
Il mantello lunare sul lato nascosto della Luna potrebbe essere più freddo di quello sul lato a noi visibile. Lo suggerisce una nuova ricerca che ha analizzato frammenti di roccia dal campione prelevato dalla missione Chang’e 6 nel 2024. Scopri di più - facebook.com Vai su Facebook
Il mantello sul lato nascosto della Luna potrebbe essere più freddo di quello sul lato visibile. Lo suggerisce una nuova ricerca che ha analizzato il campione prelevato dalla missione Chang’e 6 nel 2024. Scopri di più su Globalscience https://tinyurl.c - X Vai su X
Paul Thomas Anderson rivela di aver contribuito alla riscrittura di due noti film - Paul Thomas Anderson rivela di aver riscritto in segreto le sceneggiature di Napoleon e Killers of the Flower Moon per Scott e Scorsese. Secondo cinefilos.it
Il Filo Nascosto di Paul Thomas Anderson | Recensione - Candidato a 6 premi Oscar, arriva in Italia il nuovo film di Paul Thomas Anderson, Il Filo Nascosto, ultima interpretazione del tre volte premio Oscar Daniel Day- Si legge su mangaforever.net