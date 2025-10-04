Il lato nascosto di Paul Thomas Anderson | 5 film per riscoprire il regista

Nietzsche avrebbe amato i film di Paul Thomas Anderson, intravedendo nei suoi personaggi degli esseri in transizione: bloccati a metà del guado, non più Scimmie ma non ancora Superuomini. Hanno percorso la strada che va dal verme all’uomo, ma molto c’è ancora in loro del Verme: istinti, vergogna, pulsioni, fallimenti. Tutto ciò che va superato per raggiungere l’Oltreuomo. Ed è proprio in questa incompletezza radicale, in questa lotta tra istinto e redenzione, che il cinema di Anderson trova la sua vera epica. Un’elegia tragica, fatta di inciampi, di tentativi, di desideri destinati a restare irrisolti. 🔗 Leggi su Screenworld.it

