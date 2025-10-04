Il killer di Manchester? Uno stupratore Una delle vittime uccisa dalla polizia
Sarebbe stata la polizia a uccidere per errore una delle due vittime dell’attacco alla sinagoga di Manchester, ferendone un’altra proprio mentre apriva il fuoco sull’autore dell’attentato. È stato un altro giorno di dolore,commozione e polemiche, ieri, per il Regno Unito. Mentre la comunità ebraica della città britannica commemora le sue vittime e si stringe intorno ai loro familiari, emergono altre notizie riguardo all’aggressione. Ieri il capo della polizia di Manchester, Sir Stephen Watson, ha confermato che Adrian Daulby, uno dei due uomini uccisi, è deceduto per una ferita da arma da fuoco collegabile soltanto agli agenti, visto che l’attentatore non ne era in possesso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
