Il killer di Manchester era un siriano in libertà su cauzione per stupro

L’attentatore, Jihad Al-Shamie, aveva 35 anni ed era divenuto cittadino britannico nel 2006. Durante l’attacco alla sinagoga, un morto e un ferito sarebbero stati colpiti dagli agenti. Vicepremier contestato alla veglia. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Il killer di Manchester era un siriano in libertà su cauzione per stupro

