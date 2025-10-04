Il J’accuse di Ghali contro i colleghi rapper | il vostro silenzio su Gaza ha ucciso il genere
Milano, 4 ottobre 2025 – Una sorta di J’accuse contro i colleghi, colpevoli di vivere in una bolla di vetro e restare in silenzio davanti alla drammatica situazione che sta affrontando Gaza. A firmarlo è Ghali, con un lungo post pubblicato sui suoi canali social. Nel mirino gli altri rapper italiani, almeno la loro maggior parte. Secondo l’artista milanese la nuova generazione hip-hop non è scesa in campo come la causa pro Pal avrebbe meritato. L’intemerata. "Il rap è ufficialmente morto. Il silenzio dei rapper ha ucciso il genere ", scrive l'artista in un lungo post sui social, in cui argomenta la sua posizione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: accuse - ghali
Ghali attacca i rapper silenziosi su Gaza: «Il rap è morto, chi tace sulla Palestina è complice del genocidio» - Due milioni di persone sono scese in piazza, il 3 ottobre, per lo sciopero indetto dai sindacati contro il blocco della Flotilla. Scrive msn.com