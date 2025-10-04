Il Gruppo Formula 3 Messina riaccende il PalaRescifina contro il Club Italia

Il rinnovato Gruppo Formula 3 Messina ospiterà lunedì (ore 20.30), al “PalaRescifina”, il Club Italia, formazione talentuosa e giovanissima guidata dal coach argentino Manuel Cichello nel match che aprirà la stagione 2025-26. Il confronto inaugurerà la quarta stagione in A2 per il club del. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

