Il Gruppo Formula 3 Messina riaccende il PalaRescifina contro il Club Italia
Il rinnovato Gruppo Formula 3 Messina ospiterà lunedì (ore 20.30), al "PalaRescifina", il Club Italia, formazione talentuosa e giovanissima guidata dal coach argentino Manuel Cichello nel match che aprirà la stagione 2025-26. Il confronto inaugurerà la quarta stagione in A2 per il club del.
#NextMatch #SerieA2 ? Lunedì 6 ottobre | Ore 20:30 Gruppo Formula 3 Messina vs Club Italia Femminile PalaRescifina • Messina https://maps.app.goo.gl/Yawqq47kWMSsrr7J9 ? Ingresso con abbonamento oppure con biglietto singolo acquistabile su
