«Vai a litigarci tu con Trump ». Magari non è andata esattamente così, ma il senso della commedia a tre è questo: mandare il proprio vice alla baruffa col potente di turno perché, con quello lì, non si vuole rovinare il rapporto personale. E poiché questa scena grottesca si sta svolgendo ai massimi livelli del potere politico e calcistico, è bene partire dall’individuazione dei personaggi in commedia: da una parte c’è Donald Trump, colui che si avvia a essere l’emblema supremo del potere autocratico nella storia dell’umanità; dall’altra parte c’è Gianni Infantino, che quanto a governo autocratico del calcio mondiale non scherza, al punto da avere trasformato la Fifa in un’organizzazione personale ( Fifantino ); nel mezzo c’è Victor Montagliani, avvocato italo-canadese che della Fifa è vicepresidente in quanto presidente della Concacaf, la confederazione che copre l’area continentale di Nord e Centro America e dei Caraibi. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Il grottesco triangolo alla Fifa fra Trump, Infantino e il suo vice Montagliani