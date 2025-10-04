Il grottesco triangolo alla Fifa fra Trump Infantino e il suo vice Montagliani
«Vai a litigarci tu con Trump ». Magari non è andata esattamente così, ma il senso della commedia a tre è questo: mandare il proprio vice alla baruffa col potente di turno perché, con quello lì, non si vuole rovinare il rapporto personale. E poiché questa scena grottesca si sta svolgendo ai massimi livelli del potere politico e calcistico, è bene partire dall’individuazione dei personaggi in commedia: da una parte c’è Donald Trump, colui che si avvia a essere l’emblema supremo del potere autocratico nella storia dell’umanità; dall’altra parte c’è Gianni Infantino, che quanto a governo autocratico del calcio mondiale non scherza, al punto da avere trasformato la Fifa in un’organizzazione personale ( Fifantino ); nel mezzo c’è Victor Montagliani, avvocato italo-canadese che della Fifa è vicepresidente in quanto presidente della Concacaf, la confederazione che copre l’area continentale di Nord e Centro America e dei Caraibi. 🔗 Leggi su Lettera43.it
In questa notizia si parla di: grottesco - triangolo
Il grottesco Trump incarna la rivolta popolare contro le élite che difendono la guerra, ecco perché è stato votato - La clamorosa vittoria di Donald Trump costringe, soprattutto gli sconfitti, a fare i conti con la realtà, e induce a una serie di opportune riflessioni. Lo riporta affaritaliani.it
Per trattare con il nuovo grottesco mondo di Trump ci vorrebbe Peter Sellers - Un esilarante pastiche in cui ogni cinefilo ha trovato echi degli stralunati Monty Python, delle abborracciate teorie dei capi americani in “Mars Attacks! Come scrive ilfoglio.it