Il Grifone oggi anticipa In Umbria contro il Trestina
CALCIO "Il campionato di calcio equivale a una corsa a tappe di ciclismo: per arrivare in fondo bisogna essere bravi nell’affrontare tutti i diversi ostacoli che possono sorgere in una gara: velocità, lunga distanza, pianura, salita, discesa e cronometro. Io guardo in casa mia: degli avversari non mi interessa nulla". L’allenatore Paolo Indiani (foto) fa il paragone con il mondo delle due ruote nel presentare il match che vede oggi, inizio alle 15, i biancorossi impegnati nell’anticipo contro il Trestina sul campo dello stadio "Bernicchi" di Città di castello, per la gara valida nella sesta giornata del girone di andata. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Grifone, test di lusso. Oggi arriva la Pistoiese
