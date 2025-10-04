Il grande giorno del Mei | la musica è qui

Ilrestodelcarlino.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Continua a Faenza, dopo il successo dell’anteprima, l’edizione numero 30 del Mei – il Meeting delle Etichette Indipendenti – la più importante rassegna della musica indipendente italiana, ideata e coordinata da Giordano Sangiorgi con concerti continui sui palchi allestiti nel centro storico manfredo. Come sempre tre giorni di concerti, forum, convegni, fiere e mostre nelle principali piazze, teatri e palazzi e palchi faentini del centro storico di Faenza. Quest’anno con il programma ancor più ricco e articolato di sempre per festeggiare i primi 30 anni dello stesso Mei. Uno dei momenti clou, sarà oggi a partire dalle 17 con la consegna delle targhe Mei 2025, sul palco centrale di piazza del Popolo con i concerti di Eugenio Finardi, Anna Castiglia, Giulia Mei, 18k, Deschema, Foreign Air, Punkcake, la presenza di Tony Esposito e tantissimi altri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

il grande giorno del mei la musica 232 qui

© Ilrestodelcarlino.it - Il grande giorno del Mei: la musica è qui

In questa notizia si parla di: grande - giorno

Matrimonio Vip con spese folli: tutti i dettagli del grande giorno

«Guardarti diventare madre è una meraviglia. Ogni giorno mi insegni qualcosa di nuovo. Non c’è niente di più grande. E niente di più coraggioso»

Campanile del Santuario Maria SS. di Pagani, oggi è il grande giorno

Cerca Video su questo argomento: Grande Giorno Mei Musica