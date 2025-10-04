Continua a Faenza, dopo il successo dell’anteprima, l’edizione numero 30 del Mei – il Meeting delle Etichette Indipendenti – la più importante rassegna della musica indipendente italiana, ideata e coordinata da Giordano Sangiorgi con concerti continui sui palchi allestiti nel centro storico manfredo. Come sempre tre giorni di concerti, forum, convegni, fiere e mostre nelle principali piazze, teatri e palazzi e palchi faentini del centro storico di Faenza. Quest’anno con il programma ancor più ricco e articolato di sempre per festeggiare i primi 30 anni dello stesso Mei. Uno dei momenti clou, sarà oggi a partire dalle 17 con la consegna delle targhe Mei 2025, sul palco centrale di piazza del Popolo con i concerti di Eugenio Finardi, Anna Castiglia, Giulia Mei, 18k, Deschema, Foreign Air, Punkcake, la presenza di Tony Esposito e tantissimi altri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il grande giorno del Mei: la musica è qui