Il Grande Fratello Vip di Signorini si farà oppure no? Lui ha iniziato a chiamare tante star ma…

Alfonso Signorini prepara un' edizione speciale del Grande Fratello Vip, ma Pier Silvio Berlusconi pretende nomi davvero importanti: ecco chi sarebbe già stato contattato. Leggi anche: Alfonso Signorini si sposa: il suo fidanzato è ricchissimo, vi sveliamo che lavoro fa Il futuro del Grande Fratello Super Vip, la versione esclusiva del reality che dovrebbe essere affidata ad Alfonso Signorini a partire da gennaio, è ancora avvolto nel mistero. L'idea è ambiziosa: cento giorni di diretta con un cast composto solo da star di primo livello. Ma tutto dipenderà dalla capacità del conduttore di convincere i grandi nomi dello spettacolo a varcare la porta rossa.

Zae friedrich e il grande fratello: non volevo combattere, ma dovevo

Grande Fratello: i casting, dove si terranno nel weekend

Grande Fratello Vip, a rischio l’edizione condotta da Alfonso Signorini: il motivo

Grande Fratello, incertezza sull'edizione "Super Vip": ma spuntano i primi nomi - Il Grande Fratello Super Vip dovrebbe partire a gennaio 2026 con Alfonso Signorini alla conduzione, ma il programma è tutt'altro che certo.

Alfonso Signorini svela come ha reagito quando ha scoperto che Simona Ventura avrebbe condotto il Grande Fratello: "Io ero stanco, ma…" - Alfonso Signorini dopo essere stato per ben sei anni il conduttore del Grande Fratello Vip ha lasciato il testimone a Simona Ventura.