Il Governo e la Psiche modello di welfare che unisce istituzioni sanità e comunità
Sesto Fiorentino, 4 ottobre 2025 – Sala piena e grande partecipazione al Circolo di San Quirico per la presentazione del libro di Stefano Cosi, psicologo di Sesto Fiorentino, “Il Governo e la Psiche – La cura che cambia tutto”. L’incontro si è trasformato in un momento di confronto molto partecipato sul futuro del welfare in Toscana e nella Piana fiorentina, con la presenza di figure di rilievo del mondo psicologico, sanitario, giuridico e istituzionale. Non è mancato il sostegno delle istituzioni professionali: la presidente nazionale dell’Ordine degli Psicologi, Maria Antonietta Gulino, ha voluto accompagnare questo lavoro scrivendone la prefazione e sottolineando l’importanza di portare la psicologia dentro le politiche del welfare. 🔗 Leggi su Lanazione.it
"Il governo e la psiche" di Stefano Cosi
A San Quirico, nel cuore della comunità dove è nato questo libro, ho avuto il piacere di consegnare a Marco Furfaro "Il Governo e la Psiche". In queste pagine c'è l'ascolto dei territori e una proposta concreta: tempi certi, prossimità e trasparenza per un welfare
