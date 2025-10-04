Il Governo e la Psiche modello di welfare che unisce istituzioni sanità e comunità

Lanazione.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sesto Fiorentino, 4 ottobre 2025 – Sala piena e grande partecipazione al Circolo di San Quirico per la presentazione del libro di Stefano Cosi, psicologo di Sesto Fiorentino, “Il Governo e la Psiche – La cura che cambia tutto”. L’incontro si è trasformato in un momento di confronto molto partecipato sul futuro del welfare in Toscana e nella Piana fiorentina, con la presenza di figure di rilievo del mondo psicologico, sanitario, giuridico e istituzionale. Non è mancato il sostegno delle istituzioni professionali: la presidente nazionale dell’Ordine degli Psicologi, Maria Antonietta Gulino, ha voluto accompagnare questo lavoro scrivendone la prefazione e sottolineando l’importanza di portare la psicologia dentro le politiche del welfare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

il governo e la psiche modello di welfare che unisce istituzioni sanit224 e comunit224

© Lanazione.it - “Il Governo e la Psiche”, modello di welfare che unisce istituzioni, sanità e comunità

In questa notizia si parla di: governo - psiche

"Il governo e la psiche" di Stefano Cosi

Welfare: Bellucci, dal Governo sostegni alle famiglie per 16 miliardi - "Il Governo ha messo in campo interventi e sostegni alle famiglie per 16 miliardi di euro, tra benefici diretti ed indiretti, e lo certifica l'Ufficio ... Lo riporta borsaitaliana.it

Cerca Video su questo argomento: Governo Psiche Modello Welfare