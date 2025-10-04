Sesto Fiorentino, 4 ottobre 2025 – Sala piena e grande partecipazione al Circolo di San Quirico per la presentazione del libro di Stefano Cosi, psicologo di Sesto Fiorentino, “Il Governo e la Psiche – La cura che cambia tutto”. L’incontro si è trasformato in un momento di confronto molto partecipato sul futuro del welfare in Toscana e nella Piana fiorentina, con la presenza di figure di rilievo del mondo psicologico, sanitario, giuridico e istituzionale. Non è mancato il sostegno delle istituzioni professionali: la presidente nazionale dell’Ordine degli Psicologi, Maria Antonietta Gulino, ha voluto accompagnare questo lavoro scrivendone la prefazione e sottolineando l’importanza di portare la psicologia dentro le politiche del welfare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Il Governo e la Psiche”, modello di welfare che unisce istituzioni, sanità e comunità