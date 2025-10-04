il giro delle valli aretine juniores domenica a rigutino

Arezzo, 4 ottobre 2025 – Questa domenica con partenza e arrivo a Rigutino si correrà il Giro delle Valli Aretine Juniores di ciclismo valido per il 20esimo trofeo Butintoro, 12esimo trofeo Mario Giaccherini. Organizzano il Comitato Sportivo città di Arezzo e il Circolo Tennis Rigutino. Partenza alle 13,30, da percorrere 129 km. Sono iscritti 116 ragazzi tra cui quelli del Team Vangi Il Pirata con Giulio Degl'Innocenti in grande forma, vincitore di tre gare tra cui martedì a Rignano, il campione toscano Ballerini, Serangeli, Tarallo, Sgherri. la formazione della General System con Castro, atleta della Costarica, a segno in due gare e che ha disputato i recenti mondiali, la Casano con l'azzurro Del Cucina che ha corso gli Europei, la Cps, la Giovani Giussanesi con Piva, la Monsummanese, l'Itala, il Team Franco Ballerini con Pascarella, la Sidermec, il Team Pieri, l'Italia Nuova, Mobilieri Ponsacco, Fortebraccio, Mastromarco Nibali, Fior di Grano, Trodica Morrovalle, Foligno, I corridori dopo il via andranno verso Olmo, poi Pieve al Toppo, Tegoleto, di nuovo Pieve al Toppo, Montagnano, Frassineto, Rigutino, Vitiano, Castiglion Fiorentino, Camucia, ascesa alla splendida Cortona, picchiata su Ossaia, quindi Camucia, Castiglion Fiorentino salendo nella parte alta, Vitiano, Rigutino, Olmo, Arezzo (via Romana, via Dante, via Rosselli, via Benedetto da Maiano, viale Giotto, via Signorelli, via Anconetana) verso le 15,40, poi la salita dello Scopetone a 25 km dall'arrivo, discesa su Palazzo del Pero, ascesa a La Foce a meno 14 dall'epilogo, passaggio verso le 16,10, la discesa su Castiglion Fiorentino, poi Vitiano e arrivo a Rigutino attorno alle 16,30. 🔗 Leggi su Lanazione.it

