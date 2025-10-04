Il giornalista Mario Sechi spera che le navi della Flotilla vengano affondate | il livello del dibattito in Italia

Ilgiornaleditalia.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Parole davvero surreali, che meritano qualche considerazione controvento Il giornalista Mario Sechi ha recentemente dichiarato senza perifrasi che spera che vengano affondate le navi della Flotilla. Una dichiarazione davvero molto riflessiva, frutto di un pensiero profondo e raffinato, non c'. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

il giornalista mario sechi spera che le navi della flotilla vengano affondate il livello del dibattito in italia

© Ilgiornaleditalia.it - Il giornalista Mario Sechi spera che le navi della Flotilla vengano affondate: il livello del dibattito in Italia

In questa notizia si parla di: giornalista - mario

No, Mario Sechi non sostituirà Alessandro Barbero a Rai Storia - Difficile capire come (e perché) certe fake news nascano e si propaghino, sta di fatto che nelle scorse ore molti sul web si sono indignati perché il primo, ... Scrive wired.it

Sechi al posto di Barbero su Rai Storia: il riflesso condizionato di una fake news - Il virus che a fine estate si spande dai whatsappari più tordi ai profili con spunta blu (financo giornalisti). Segnala ilfoglio.it

Cerca Video su questo argomento: Giornalista Mario Sechi Spera