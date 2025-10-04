Il Giappone verso una donna premier | chi è Sanae Takaichi l’erede di Abe che adora Margaret Thatcher

Sanae Takaichi ha conquistato la leadership del partito al governo in Giappone. Diventerà così la prima donna primo ministro del Paese. Takaichi è stata eletta presidente del Partito Liberal Democratico dopo aver vinto il ballottaggio contro il telegenico ma inesperto Shinjiro Koizumi, figlio di un ex primo ministro. L’ex ministra degli interni nazionalista e conservatrice con un programma espansionista dovrebbe così sostituire il premier Shigeru Ishiba, visto che il PLD è il partito più numeroso in parlamento. La politica originaria di Nara, appartenente all’ala più conservatrice del partito e considerata la delfina dell’ex premier assassinato Shinzo Abe, ha prevalso aggiudicandosi 185 voti contro i 156 del rivale al termine del ballottaggio necessario dopo il primo voto. 🔗 Leggi su Open.online