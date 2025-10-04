Il giallo del 33enne trovato morto nel Canal Grande a Venezia si era tuffato prima dell’alba davanti alla stazione | Ritrovati documenti e vestiti piegati
È stato ritrovato senza vita sabato mattina nel Canal Grande, a pochi passi dalla stazione ferroviaria di Santa Lucia, il corpo di un 33enne fiorentino di origini cinesi. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo si sarebbe immerso nelle acque della laguna poco prima delle 4 del mattino, dopo essersi tolto gli abiti e averli lasciati ordinatamente sulle scalinate, insieme ai suoi effetti personali e documenti. Il corpo dell’uomo è stato recuperato dai vigili del fuoco e successivamente esaminato dal medico del servizio sanitario di urgenza-emergenza, che non ha riscontrato segni di violenza. Le autorità, informate dal ritrovamento, hanno subito avviato le indagini, ma al momento la pista del gesto volontario appare poco probabile. 🔗 Leggi su Open.online
