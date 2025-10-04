Il Gabinetto Vieusseux celebra Lelio Lagorio | La politica come una scelta di vita

Nel 1983 uscì una biografia - l’unica - dedicata a Lelio Lagorio. A scriverla fu un giovane giornalista, Antonio Tajani. Per questo oggi lui, vicepremier e ministro, non intende mancare alla celebrazione che il Gabinetto Vieusseux gli dedica su iniziativa del suo presidente, Riccardo Nencini. Lagorio avrebbe compiuto cento anni tra poco più di un mese. Il suo percorso politico - quando la Politica aveva la ‘P’ maiuscola - lo ha visto sindaco di Firenze, poi presidente della Regione Toscana, quindi parlamentare e, infine, ministro della difesa. In un periodo non facile, peraltro, quando venne deciso, insieme alle socialdemocrazie tedesca e nordiche, il via libera agli euromissili, operazione decisiva per la caduta dell’Unione Sovietica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

