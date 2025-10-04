Il Gabinetto Vieusseux celebra Lelio Lagorio | La politica come una scelta di vita
Nel 1983 uscì una biografia - l’unica - dedicata a Lelio Lagorio. A scriverla fu un giovane giornalista, Antonio Tajani. Per questo oggi lui, vicepremier e ministro, non intende mancare alla celebrazione che il Gabinetto Vieusseux gli dedica su iniziativa del suo presidente, Riccardo Nencini. Lagorio avrebbe compiuto cento anni tra poco più di un mese. Il suo percorso politico - quando la Politica aveva la ‘P’ maiuscola - lo ha visto sindaco di Firenze, poi presidente della Regione Toscana, quindi parlamentare e, infine, ministro della difesa. In un periodo non facile, peraltro, quando venne deciso, insieme alle socialdemocrazie tedesca e nordiche, il via libera agli euromissili, operazione decisiva per la caduta dell’Unione Sovietica. 🔗 Leggi su Lanazione.it
DOMANI 30 settembre ore 17.00 presentazione del libro sulla Resistenza di Peli e Focardi alla Biblioteca delle Oblate 2 ottobre Gabinetto Vieusseux Convegno a 100 anni sul NON MOLLARE
'Scrittori d'azione e non artisti', mostra su Montale e Bonsanti - Il Gabinetto Vieusseux di Firenze celebra i 100 anni di Ossi di seppia di Eugenio Montale (direttore del Vieusseux dal 1929 al 1938) e il cinquantenario della fondazione dell'Archivio Contemporaneo
Gabinetto Viesseux, concerto-reading dedicato a Mario Luzi - Tre eventi unici tra letteratura e musica, ideati per il Gabinetto Vieusseux di Firenze da quattro protagonisti del cantautorato italiano, Amara, Cristiano Godano, Cristina