Il Frosinone cade a Venezia e torna sulla terra | è 3-0 per i veneti

Il Frosinone subisce la prima sconfitta stagionale nella settima giornata, cadendo al “Penzo” contro il Venezia per 3?0. Partita messa subito in discesa dai padroni di casa che al 3? passano con Compagnon. Una decina di minuti più tardi i lagunari trovano il raddoppio con Yeboah dal dischetto. 🔗 Leggi su Today.it

