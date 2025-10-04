Il fotoreporter francese Antoni Lallican ucciso in Ucraina | Vittima di attacco con droni russi nel Donbass
Il fotoreporter francese Antoni Lallican, 37 anni, è stato ucciso in Ucraina durante un attacco di droni russi nel Donbass. La notizia è stata riportata dalle Federazioni Europea e Internazionale dei Giornalisti (EFJ-IFJ) che hanno espresso le condoglianze ai familiari. È la prima volta che un giornalista viene ucciso da un drone nel Paese. Il presidente Macron: "Profonda tristezza". 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: fotoreporter - francese
Ucraina, fotoreporter francese ucciso in attacco con drone
Guerra Ucraina, fotoreporter francese ucciso in raid con drone nel Donbass. LIVE
Ucraina, fotoreporter francese ucciso da un drone: è la prima volta
Un fotoreporter francese è stato ucciso in Ucraina da un drone - X Vai su X
Ucraina, il fotoreporter francese Antoni Lallican ucciso in un attacco con un drone nel Donbass https://gazzettadelsud.it/?p=2109115 - facebook.com Vai su Facebook
Il fotoreporter francese Antoni Lallican ucciso in Ucraina: “Vittima di attacco con droni russi nel Donbass” - Il fotoreporter francese Antoni Lallican, 37 anni, è stato ucciso in Ucraina durante un attacco di droni russi nel Donbass ... Secondo fanpage.it
Tragedia in Ucraina: fotoreporter francese ucciso da un drone nel Donbass - La comunità giornalistica internazionale piange la scomparsa di Antoni Lallican, un coraggioso fotoreporter francese di soli 37 anni, tragicamente ucciso ... Come scrive thesocialpost.it