Il fotoreporter francese Antoni Lallican ucciso in Ucraina | Vittima di attacco con droni russi nel Donbass

Il fotoreporter francese Antoni Lallican, 37 anni, è stato ucciso in Ucraina durante un attacco di droni russi nel Donbass. La notizia è stata riportata dalle Federazioni Europea e Internazionale dei Giornalisti (EFJ-IFJ) che hanno espresso le condoglianze ai familiari. È la prima volta che un giornalista viene ucciso da un drone nel Paese. Il presidente Macron: "Profonda tristezza". 🔗 Leggi su Fanpage.it