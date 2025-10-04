Il feto è a rischio deve partorire | per 45 minuti imprigionata nell' ascensore rotto del Salesi
ANCONA I parti in auto, in strada o in ambulanza non sono una rarità. Ma al Salesi hanno sfiorato un caso unico: una mamma ha rischiato di dare alla luce la sua bambina dentro. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it
