Esiste un punto irreversibile? Un punto entro il quale non è possibile andare, che sia per etica o morale? Il punto critico, nei casi di femminicidio, è stato già raggiunto. In una situazione delicata come quella odierna l’accento non può essere posto sul mero dato numerico. Bisogna attenzionare nomi, persone, vite. La risposta non deve riassumersi nella ricerca di soluzioni al problema, ma di atti preventivi e costanti. Questo per impedire che alcune meccaniche di pensiero diventino sistematiche e sfocino nell’ultimo atto di violenza. Il femminicidio come atto ultimo della violenza. Trattare il tema del femminicidio oggi deve essere una scelta obbligata e necessaria per far fronte a chi un problema non riesce ancora a vederlo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Il femminicidio è diventato un rebus: ma è possibile risolverlo?