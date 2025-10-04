il famoso artista annuncia la cancellazione del tour per il tumore

Paul “Bonehead” Arthurs sospende temporaneamente il tour a causa di una diagnosi di tumore alla prostata. Un importante membro degli Oasis si trova ad affrontare una sfida di salute che ha portato alla decisione di mettere in pausa le attività live. Paul “Bonehead” Arthurs, storico chitarrista della band britannica, ha annunciato ufficialmente la sospensione delle date del tour mondiale di reunion, a causa di un tumore alla prostata diagnosticato all’inizio dell’anno. La comunicazione è avvenuta tramite un messaggio su Instagram, nel quale l’artista ha mostrato trasparenza e serenità nel condividere questa difficile fase della sua vita. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

