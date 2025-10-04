Il fac-simile della scheda elettorale in Calabria Elezioni regionali | la guida facile al voto

Catanzaro, 4 ottobre 2025. Elezioni regionali in Calabria, il 5 e 6 ottobre verrà scelto il nuovo governatore. È una tornata elettorale anticipata, visto che il 31 luglio il presidente di centrodestra in carica, Roberto Occhiuto, si è dimesso, in seguito al suo coinvolgimento in un'indagine per corruzione, per poi ricandidarsi immediatamente. Il voto, di fatto, sarà un referendum sul governatore uscente e sarà un decisivo banco di prova per gli equilibri politici nazionali. Per la coalizione di centrodestra che governa il Paese, rappresenta un'occasione per misurare il proprio consenso a livello territoriale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il fac-simile della scheda elettorale in Calabria. Elezioni regionali: la guida facile al voto

In questa notizia si parla di: simile - scheda

Ancona, come si vota alle elezioni regionali 2025 e fac simile della scheda

Come si vota alle elezioni regionali 2025 a Pesaro: il fac simile della scheda e le istruzioni per non sbagliare

Il fac simile della scheda e come votare a Macerata alle elezioni regionali 2025

"L’ordine dei farmacisti nei giorni scorsi ha inviato una pec a tutti gli iscritti contenente in allegato il fac simile della scheda elettorale e l’indicazione di voto per una candidata della lista di Forza Italia. Gravissimo", le parole di Baldino - facebook.com Vai su Facebook

Il fac-simile della scheda elettorale in Calabria. Elezioni regionali: la guida facile al voto - Chi sono i tre candidati che si sfidano per diventare governatore e perché non è solo un test locale. Lo riporta quotidiano.net

Elezioni Calabria 2025, il fac simile della scheda elettorale: simboli e come votare i candidati - Elezioni regionali 2025 in Calabria: si vota domenica 5 ottobre, dalle 7 alle 23, e lunedì 6 ottobre dalle 7 alle 15 ... Lo riporta fanpage.it