Ogni tanto, a distanza di mesi tra una puntata e l’altra, ricompare l’immagine di Roberto bambino con i genitori. Sempre la stessa immagine, di lui che non sente. E che rivede, come un dejavu, che lo turba da adulto. Di questa storia non sappiamo niente, ma ogni tanto rispunta questa immagine senza che ne capiamo il motivo e il significato. Ora Roberto è in carcere, da giorni ormai. E tutto sembra andare bene dietro le sbarre. A turbarlo arriva solo questa immagine, più frequentemente del solito. E gli compare davanti agli occhi ogni giorno quando, in cortile, un gruppo di detenuti sbeffeggia un ragazzo sordomuto. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Il dramma umano e civile delle patrie galere in Un posto al sole